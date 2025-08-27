Lupi, predazioni raddoppiate: nel 2024 assalti in 12 paesi

Le predazioni del lupo in Lombardia sono passate dalle 15 del 2018 alle 33 del 2021, fino all’esplosione degli ultimi anni: 57 nel 2022, 113 nel 2023 e 110 nel 2024. I dati ufficiali, riportati nel rapporto sui grandi carnivori dello scorso giugno (relativo al 2024) evidenzia quindi una presenza sempre più significativa del canide (tornato spontaneamente), in particolare nella nostra provincia, a Brescia, Lecco e Sondrio.

Tre branchi in Bergamasca

Sempre nel 2024 le predazioni accertate nella nostra provincia sono state 26 (probabilmente inferiori a quelle reali) nei comuni di Ardesio (5) Carona e Oltre il Colle (3) Branzi, Castione, Vilminore (2), Parre, Piario, Premolo, San Giovanni Bianco, Taleggio e Valbondione (1).

Tre i branchi (5-7 esemplari) accertati: Val Taleggio, monte Arera (Oltre il Colle-Roncobello) e alta Val Seriana-Val di Scalve. «Ogni branco - spiegano dalla Polizia provinciale - non aumenterà di numero con le nuove cucciolate. I giovani nati l’anno precedente, infatti, vengono allontanati e vanno in dispersione. Muoiono o possono formare, in nuovi territori, altri branchi». La convivenza con gli allevatori in alpeggio è però diventata sempre più difficile e ha ormai portato allo scontro tra associazioni ambientaliste e gruppi di tutela del mondo rurale. Le predazioni si fanno sempre più frequenti e, non sempre, i metodi di prevenzione - pagati dalla Regione nell’ambito del progetto europeo di tutela del lupo Life wolf Alps - sembrano essere sufficienti. Come successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando - nonostante la presenza di cane maremmano di guardia - l’alpeggiatore sul Cancervo di San Giovanni Bianco, Alex Bonaldi, si è ritrovato con una ventina, tra pecore e capre, morte o disperse (15 di proprietà dell’alpinista Simone Moro che, in estate, le affida all’allevatore brembano). «La convivenza è possibile se vengono adottati i giusti metodi di prevenzione», dicono le associazioni ambientaliste. Regione Lombardia fornisce in particolare reti elettrificate.

Simone Moro: recinzioni ingestibili

«Immaginiamoci un gregge di centinaia di pecore recintate - dice però Simone Moro -. In pochissimo tempo il pascolo è senza erba e il pastore deve continuamente spostare la recinzione. Impensabile». Lo scontro si sposta, quindi, sui risarcimenti (che vengono erogati anche se l’allevatore non ha adottato misure di prevenzione), da cui sono esclusi i capi dispersi a seguito di attacchi del lupo.