Marco e Sara, nozze d’alta quota con discesa sugli sci in abito da sposa-Video

Matrimonio con banchetto d’alta quota quello che si è celebrato sabato 15 febbraio, a Carona, tra Marco Duci, 32 anni, di Foresto Sparso, ufficiale dell’Esercito in servizio a Roma, e Sara Pirola, 27, fisioterapista originaria di Tagliuno di Castelli Calepio. Un amore, il loro, sbocciato nel 2014 in piscina a Villongo. Poi una frequentazione a «intermittenza» per via delle distanze (lui in missione, lei residente in Svizzera), fino alle nozze di sabato scorso nella stazione sci a cui sono legati anche i loro ricordi (Sara ha origini lennesi, Marco veniva a Foppolo per le vacanze).