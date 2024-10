Meteo, allerta rossa: martedì scuole chiuse in Val Brembana e le superiori in Val Seriana

Il bollettino meteo, parla chiaro, dalla notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre e per tutta la giornata è allerta rossa per il maltempo nella Bergamasca. Tanto che i sindaci dei comuni di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra hanno deciso di chiudere i plessi scolastici per il rischio idrogeologico.