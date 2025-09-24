Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 24 Settembre 2025

Mezzoldo, ricerche per fungaiolo. Ma era solo in ritardo

IL LIETO FINE. Ore di apprensione per un uomo disperso: elicottero, droni e unità cinofila. Il 70enne aveva semplicemente perso la cognizione del tempo.

Le ricerche anche con l’elicottero
Le ricerche anche con l’elicottero

Mezzoldo

Si sono concluse con un lieto fine, martedì 23 settembre intorno alle 16,30, le ricerche di un fungaiolo che era dato per disperso nella zona del rifugio Balicco di Mezzoldo, in alta Val Brembana.

L’allarme e le ricerche

L’allarme è scattato intorno alle 13,30 quando il compagno di escursione non l’ha visto rientrare all’auto, dove si erano dati appuntamento per poco dopo le 12. I due fungaioli erano partiti dal tornante numero 9, lungo la strada statale che porta al passo San Marco. Da qui avevano preso il sentiero che porta al rifugio «Marco e Raimondo Balicco». I due si erano poi separati, dandosi appuntamento poco dopo mezzogiorno all’auto, ma il 70enne non aveva con sé ne cellulare ne orologio. Ha quindi perso il senso del tempo.

Era in ritardo

Per le ricerche sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno, due nuclei Saf da Bergamo, il nucleo Sapr con i droni, l’elicottero e l’unità cinofila. Il 70enne, non avendo con sé orologio e telefono, aveva semplicemente perso la cognizione del tempo ed è arrivato tardi rispetto all’orario convenuto. Il Soccorso alpino raccomanda di portare con sé il cellulare, anche in zone senza segnale, in quanto le moderne tecnologie ne consentono ugualmente l’individuazione in caso di soccorsi.

