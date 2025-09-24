Mezzoldo, ricerche per fungaiolo. Ma era solo in ritardo

L’allarme e le ricerche

L’allarme è scattato intorno alle 13,30 quando il compagno di escursione non l’ha visto rientrare all’auto, dove si erano dati appuntamento per poco dopo le 12. I due fungaioli erano partiti dal tornante numero 9, lungo la strada statale che porta al passo San Marco. Da qui avevano preso il sentiero che porta al rifugio «Marco e Raimondo Balicco». I due si erano poi separati, dandosi appuntamento poco dopo mezzogiorno all’auto, ma il 70enne non aveva con sé ne cellulare ne orologio. Ha quindi perso il senso del tempo.