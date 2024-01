Moio de’ Calvi torna a sorridere, arriva un bebè dopo cinque anni

Il 15 gennaio l’ultima nascita

Ciò che conta è che la comunità riprende un percorso che si era interrotto il 15 gennaio 2019, quando era nata Viola. Da allora più nessuno, cinque anni di culle vuote come non era mai successo. Negli anni precedenti, sempre uno o più nascite. Anche Moio, purtroppo, come tutti i paesi della Valle Brembana deve fare i conti con lo spopolamento dovuto soprattutto al bassissimo tasso di natalità. Poche cifre: nel lontanissimo 1921 il Comune contava 429 residenti, 309 nel 1961, scesi ancora a 208 nel 2010. Poi un’altalena, sempre attorno a quota 200, a volte sotto a volte poco sopra. Ora, nonostante Michela, di nuovo sotto. «In questi cinque anni - spiega il sindaco Alessandro Balestra - ma anche con l’amministrazione di Paolo Agape che ci ha preceduto, abbiamo garantito i servizi essenziali, soprattutto quelli scolastici. Aiutando le famiglie per il trasporto».