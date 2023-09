Monte Alben, tre in cordata travolti da una scarica di sassi: un ferito grave

Una scarica di sassi di grosse dimensioni ha travolto tre persone lungo la via «Clipper» del Monte Alben: l’allarme è scattato poco prima delle 14 di sabato 30 settembre. A Oltre il Colle sono sopraggiunti due elicotteri dell’Elisoccorso di Bergamo e di Sondrio, l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco di Zogno e del nucleo Saf di Bergamo, gli operatori del Soccorso alpino che si trovavano in zona per un addestramento e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni disponibili, uno dei feriti – 57 anni, milanese – è stato recuperato dall’elicottero di Bergamo, stabilizzato e portato in ospedale all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso con traumi al torace. Le altre due persone coinvolte sono una donna di 44 anni, che è stata colpita a una gamba ed è rimasta ferita in modo lieve, e un uomo di 40 anni, illeso: s’è visto la frana cadere sulla sinistra ma non è stato colpito. Sono stati recuperati con il verricello e portati in salvo.