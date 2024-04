Nel sangue di Bonomelli Clonazepam 10 volte oltre la dose terapeutica

Nel sangue di Angelo Bonomelli c’erano 0,291 milligrammi per litro di Clonazepam, il nome scientifico del Rivotril, e cioè una quantità 10 volte superiore a quella di una dose terapeutica. In pratica, è la stima dell’anatomopatologo Matteo Marchesi, «pur non essendo possibile con l’autopsia calcolare il numero esatto di gocce, la quantità somministrata è elevata, perché ci approssimiamo al contenuto di un flacone».