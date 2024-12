Neve a rischio: fa più caldo in montagna che a Treviglio

A pochi giorni dal Natale sulle nostre montagne si sta assistendo (per l’ennesima volta negli ultimi mesi) al fenomeno dell’inversione termica, che in condizioni di alta pressione atmosferica fa registrare temperature più alte in quota rispetto alle zone di fondovalle o della pianura.

Le temperature di martedì 17 dicembre

Situazione diversa su quelli rivolti a nord (dove l’azione dei raggi solari è ridotta al minimo), soprattutto in corrispondenza dei piccoli torrenti che, in seguito a queste continue escursioni termiche, sono ghiacciati venendo poi celati dal deposito di foglie o nevischio trascinati dal vento. In questo caso l’attenzione deve essere massima ed è quindi necessaria, oltre alla conoscenza dell’itinerario, un’attrezzatura idonea per affrontare anche tratti che, all’apparenza, sembrano privi di rischi.