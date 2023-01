Neve solo sopra 1.300 metri: sci, impianti chiusi a Lizzola e Carona

Una decina di centimetri di neve, qualcosa in meno a valle, forse qualcosa in più in quota. Con il limite neve di circa 1.200-1.300 metri. Le Orobie hanno rivisto l’8 gennaio un barlume di inverno, con i fiocchi che hanno di nuovo imbiancato paesaggi e strade . Spazzaneve in azione e stazioni sci - considerato il maltempo - con pochi appassionati.