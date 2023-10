Nobili da tutta Europa a Cornello dei Tasso e Bordogna alla ricerca delle proprie radici

Principi, principesse, duchi e baronesse. No, non siamo improvvisamente piombati in qualche favola o in un racconto di epoca medievale. Tutto contemporaneo e reale. Loro sono i discendenti dell’antico casato dei Tasso, quello che ebbe origine nel borgo di Cornello, casato inventore del sistema postale moderno e da cui nacque anche il letterato Torquato. Sono sparsi in tutta Europa, Germania, Austria, Svizzera, nel Nord Italia. E hanno mantenuto i loro titoli nobiliari. Seppure svuotati di potere (quello politico) hanno mantenuto gli onori (e per loro sono importantissimi) e, in parecchi casi, anche agiatezza, lusso e fasti economici. Negli ultimi anni, ma soprattutto in questo 2023, Cornello dei Tasso ha conosciuto un ritorno alle origini dei discendenti. Che hanno fatto visita al borgo per respirare la stessa aria dei loro avi e, il più delle volte, per conoscere per la prima volta la terra d’origine.