Nuove seggiovie e innevamento artificiale: a Gromo, Foppolo e Pora 11 milioni di euro

La graduatoria dei progetti presentati è stata resa nota venerdì 22 dicembre. I fondi disponibili erano 150 milioni di euro, 50 andranno in Lombardia, 11 nella nostra provincia. Agli Spiazzi di Gromo (società Iris) andranno 6 milioni e 628mila euro, a Foppolo (Belmont) 2 milioni e 715mila euro, al Monte Pora (società Irta) 2 milioni e 392mila euro. Ben dieci milioni di euro serviranno per la nuova cabinovia di arroccamento che da Barzio porta ai Piani di Bobbio, sul versante lecchese del comprensorio raggiungibile anche da Valtorta, in Val Brembana.

Gli operatori

A Foppolo i due milioni e 715mila euro stanziati serviranno per il progetto di rinnovamento della stazione che prevede, come prossimi step, la sostituzione della seggiovia del Montebello, l’accorciamento della Quarta Baita e il potenziamento dell’impianto di innevamento programmato. La cifra richiesta era maggiore e non comprendeva ancora i nuovi impianti sul Giretta e sul Toro (complessivamente una decina di milioni di euro). «Un contributo importante - dice Giacomo Martignon, della Belmont Foppolo - che arriva nel momento giusto. Ci consente di accelerare le tempistiche del nostro progetto: siamo in attesa che venga indetta la Conferenza di servizi per proseguire l’iter autorizzativo che riguarda lo sviluppo anche in Val Carisole, non solo delle piste su Quarta Baita e Montebello».