Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Nuovo ponte a Valleve, stop a semaforo e code

VIABILITÀ . Sulla provinciale per Foppolo, con due corsie: costato 3,7 milioni di euro, apertura prevista entro Natale. Fa da «guscio» alla vecchia struttura, conservata. Dopo un anno via il senso unico alternato sul viadotto in metallo.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le prove di carico del nuovo ponte tra Valleve e Foppolo
Le prove di carico del nuovo ponte tra Valleve e Foppolo

Valleve

Dovrebbe aprire entro Natale il nuovo ponte sul Brembo in località Botta di Valleve, lungo la provinciale 2 per Foppolo. Un intervento - con le interruzioni invernali - durato circa un anno e ormai a conclusione. E costato 3,7 milioni di euro (3,5 dallo Stato e 200mila euro dalla Regione), comprensivi anche del posizionamento del ponte metallico bailey (a senso unico alternato con semaforo) aperto nell’agosto 2022 per consentire sia i lavori al vecchio passaggio sia il transito dei mezzi pesanti.

Le limitazioni e i lavori

L’emergenza nacque per la situazione critica dello storico ponte, un viadotto di 61 metri che necessitava di messa in sicurezza. Per tale motivo il transito venne limitato alle 30 tonnellate. Una limitazione che rappresentò un problema per il Comune di Foppolo, alle prese con lavori che necessitavano del passaggio di mezzi molto pesanti. Alla fine i costi lievitarono anche per tale motivo.

«Ora la larghezza è di oltre otto metri, con una corsia per ciascuna direzione»

L’installazione nel 2022 del ponte Bailey risolse l’emergenza, in attesa, però del rifacimento del nuovo ponte, caratterizzato da alcuni vincoli, proprio per la vetustà, imposti dalla Soprintendenza. La soluzione adottata, alla fine, fu quella di conservare il vecchio manufatto, realizzando, di fatto, quello nuovo sopra lo storico.

Un «guscio» d’acciaio

L’idea alla base del progetto è stata quella di mantenere la struttura esistente, alterando il meno possibile il contesto paesaggistico. In sostanza, per ampliare e «rafforzare» il ponte, è stata realizzata una struttura metallica totalmente indipendente dall’esistente, autoportante, che scarica direttamente a terra le sollecitazioni. Una sorta di «guscio» d’acciaio che porta il carico, ma lasciando vedere la struttura sottostante.

Un ponte più largo

La carreggiata diventa ora più larga: finora era di poco meno di 4 metri e mezzo e non garantiva il doppio senso di marcia, «creando notevoli disagi alla viabilità – si leggeva nei documenti di Via Tasso – soprattutto nella stagione turistica quando numerosi autobus di sciatori transitano da e per le stazioni sciistiche poste a monte del ponte». Ora la larghezza è di oltre otto metri, con una corsia per ciascuna direzione.

«Entro Natale»

«Il collaudo statico è stato superato - dice Davide Chiodi, responsabile ufficio Ponti della Provincia -, manca solo la certificazione. Così come mancano alcuni interventi accessori ma che non incidono sulla transitabilità. Come, per esempio per il tappetino, che per motivi di temperature, sarà effettuato in primavera. Entro Natale dovremmo riuscire ad aprire al transito». Il contratto di affitto del ponte Bailey è scaduto a inizio dicembre. Sarà quindi smontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valleve
Foppolo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Davide Chiodi
regione