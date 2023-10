Oggi a Ubiale l’addio alla donna di 71 anni caduta in una scarpata

Proprio al settimo tornante della strada verso il valico, a circa 1.500 metri di quota (località Pigolotta), i tre avrebbero dovuto ritrovarsi. Qui avevano lasciato l’auto. Si erano infatti divisi durante l’escursione. La signora è precipitata per 30 metri da una scarpata. Dopo aver atteso la donna per un’ora e mezza, i familiari hanno raggiunto il rifugio per dare l’allarme, perché i cellulari non hanno il segnale in quella zona. Il corpo è stato trovato poco dopo dai soccorritori sul greto di un torrente. Il corteo funebre partirà dalla casa in via Europa 7 fino a raggiungere la chiesa parrocchiale di Ubiale. Qui la funzione è prevista per le 15.