Olmo al Brembo, cavi tranciati. L’intero paese senza telefono: «Forti disagi»

Da martedì 25 luglio buona parte di Olmo al Brembo è senza collegamento di telefonia fissa. A causare lo stop alle comunicazione la rottura di due cavi interrati della linea, sulla strada provinciale che attraversa il centro abitato. Qui sono in corso i lavori per conto di Enel per la posa della linea elettrica di media tensione.

«Durante l’intervento evidentemente qualcosa è andato storto – dice il sindaco Carmelo Goglio –. Sta di fatto che la parte del paese verso la Valle Averara (in destra orografica del Brembo, ndr) è senza linea telefonica fissa, con particolari disagi per le attività commerciali. A detta dell’impresa che sta lavorando per conto di Enel, un cavo non sarebbe stato segnalato».

La lettera del sindaco

«A fronte dell’immediata segnalazione – ha scritto il sindaco a Telecom – della rottura della linea da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e alle ripetute segnalazioni dei cittadini dell’interruzione del servizio, da giorni, della rete telefonica e internet, nessun intervento è stato disposto e la rete continua a essere inattiva».

La questione responsabilità