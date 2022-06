Olmo al Brembo, il vento spazza via i pannelli solari: corsa ai ripari per la piscina

Il maltempo che domenica pomeriggio si è abbattuto sulla nostra provincia ha fatto danni anche in alta Valle Brembana. Vento, grandine e pioggia hanno colpito in particolare la zona della Valle dell’Olmo: i paesi di Cusio, Averara e Santa Brigida sono rimasti senza corrente elettrica dalle 17 alle 22, e gli alberi sono caduti un po’ ovunque, anche sulla pista ciclabile della Valle Brembana, nel tratto compreso tra l’agriturismo Ferdy e il Ponte della Capre, in territorio di Lenna.