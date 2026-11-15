Ornica, 23enne precipita per 20 metri sul sentiero del Diavolo: resta in terapia intensiva

Resta ricoverata in terapia intensiva all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo la 23enne inglese precipitata per una ventina di metri sabato 14 novembre lungo il sentiero del Diavolo, nella zona del Pizzo Paradiso, a Ornica. Anche nella giornata di domenica 15 novembre la giovane si trova nel reparto di terapia intensiva, dove era stata trasferita dopo il grave incidente in montagna. La prognosi resta riservata.

La caduta sul sentiero del Diavolo

L’allarme era stato lanciato dai compagni di escursione intorno alle 13.20 di sabato, quando la ragazza era precipitata per una ventina di metri mentre il gruppo si trovava a 2.256 metri di quota, lungo il sentiero numero 106, conosciuto come sentiero del Diavolo, nella zona del Pizzo Paradiso.

La 23enne stava effettuando un’escursione insieme ad altri cinque giovani, due spagnoli, due francesi e un italiano, tutti studenti universitari a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo era partito da Sondrio e, dopo aver raggiunto Gerola Alta, aveva lasciato l’auto al Villaggio Pescegallo, nel parcheggio degli impianti sciistici delle Foppe di Pescegallo.

Mentre percorrevano il sentiero, particolarmente stretto ed esposto, la ragazza sarebbe inciampata, precipitando sotto gli occhi degli amici, che non erano riusciti a trattenerla. La giovane si era fermata sotto il torrione conosciuto come «Sfinge della Val d’Inferno».

I soccorsi ostacolati dalla nebbia

I compagni avevano immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112, cercando nel frattempo di raggiungere la giovane ferita. Le operazioni di soccorso si erano rivelate particolarmente complesse a causa della nebbia e delle difficoltà nelle comunicazioni, con una copertura molto limitata sia per i telefoni cellulari sia per le radio.

La centrale della Soreu delle Alpi aveva attivato l’elicottero Drago 166 dei Vigili del fuoco, decollato da Malpensa, e l’elisoccorso del 118 da Sondrio. Erano state mobilitate anche le squadre del Soccorso alpino della Valle Imagna, della Val Brembana, di Clusone e di Morbegno, per un totale di una quindicina di operatori.

Dopo un primo tentativo ostacolato dalle condizioni meteorologiche, l’elisoccorso era riuscito a raggiungere la ragazza, alla quale nel frattempo gli amici avevano prestato i primi soccorsi, mantenendo i contatti con il 112.

Il medico del 118 aveva stabilizzato la 23enne, successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli accertamenti avevano evidenziato lesioni interne, rendendo necessario il ricovero in prognosi riservata. A distanza di un giorno dall’incidente, domenica 15 novembre, la giovane resta in terapia intensiva.