Ospedali, in agosto si riducono i letti: tagli agli interventi

Ferie d’agosto, gli ospedali contraggono la loro attività: dalla comparsa del Covid, e soprattutto quest’anno con il dilagare dei contagi Omicron, risulta complicata l’operazione per far conciliare l’assistenza agli utenti con la necessità di consentire agli operatori sanitari di fare le vacanze (meritatissime, dopo due anni di pandemia) . «Oltre al mantenimento di un congruo numero di letti per i malati Covid, oltre al fatto che proprio per il dilagare di Omicron sono diversi gli operatori sanitari contagiati, abbiamo l’impegno di non venir meno all’obiettivo fissato dalla Regione per chiudere l’anno con il 110% delle prestazioni rispetto a quanto effettuato nel 2019, per smaltire gli arretrati accumulati in due anni di pandemia – sottolinea Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo – . Abbiamo messo a punto un’organizzazione estiva che mantiene, comunque, le prestazioni aggiuntive programmate sia in campo diagnostico che ambulatoriale, con aperture serali, festive e prefestive , così come ad agosto verranno mantenute le prestazioni da offrire con priorità e quelle per i pazienti che necessitano di continuità di cura, come Mac e infusioni. Così come sono preservate le sedute aggiuntive di sala operatoria previste con il programma regionale».