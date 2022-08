Peghera, ecco il nuovo ponte: «Traguardo importante per la Val Taleggio» - Video

Ci siamo, dopo quasi 9 anni dalla prima chiusura della strada provinciale 24 in località Peghera, frazione di Taleggio capoluogo dell’omonima Valle, è stato inaugurato il nuovo ponte nella mattinata di giovedì 11 agosto. Era il 2014 quando, in seguito a un paio di smottamenti che tagliarono in due la Val Taleggio, fu costruito provvisoriamente il «Ponte bailey» per permettere il transito almeno ai veicoli di piccole dimensioni. Il nuovo ponte va infatti a sostituire quello provvisorio, a senso unico e troppo stretto per consentire il passaggio a mezzi pesanti da un versante all’altro della Valle. «Il nuovo ponte permetterà anche ai camion di grande stazza di percorrere questa strada. Fino ad oggi erano costretti a scendere a Valle perché non potevano transitare. Una boccata d’aria per la Val Taleggio», ha commentato il sindaco di Taleggio Gianluca Arnoldi.