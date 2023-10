Recupero «in volo» sull’Alben, in salvo la mucca ferita

Una mucca di quattro anni e del peso di circa sei quintali, infortunata in quota, è stata recuperata dai vigili del fuoco martedì mattina in Valle Serina. L’animale, che a causa di una caduta aveva riportato una frattura a un arto anteriore è stata soccorsa e recuperata in zona «Baita de sota» sul Monte Alben di Oltre il Colle.

A lanciare la richiesta di aiuto l’allevatore proprietario dell’animale: non la trovava più e si è messo in sua ricerca. Alla fine l ’ha individuata a 1.600 metri di altezza in un pascolo-alpeggio, curato dalla famiglia Carrara. In zona è arrivato un equipaggio dei vigili del fuoco con l’elicottero Drago, nonché il personale del distaccamento di Zogno, che è stato imbarcato sul velivolo insieme a una veterinaria.