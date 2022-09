Rifugio Branchino, trovato nella notte il giovane inglese disperso

Sono terminate attorno all’una di notte, mercoledì 7 settembre, le operazioni di ricerca di un giovane di origini inglesi, disperso in alta Val Brembana. Il ragazzo, di 20 anni, era in gruppo: erano tre amici, partiti da Oltre il Colle, che avrebbero dovuto intraprendere il percorso da Capanna 2000 a Cima dell’Arera fino a Passo del Branchino per arrivare ai Laghi Gemelli . A un certo punto del pomeriggio i tre si sono separati, all’altezza di Capanna 2000, d’accordo di ritrovarsi al Passo Branchino: la coppia è andata verso il Sentiero dei fiori basso, mentre il 20enne è salito al Pizzo Area. Gli amici lo hanno atteso per un po’, poi sono andati al rifugio Laghi Gemelli dove avevano già stabilito di pernottare: erano comunque riusciti a mettersi in contatto con lui e ad accertarsi che fosse tutto a posto, ma la carica del telefono del giovane si stava esaurendo e quindi le comunicazioni si sono interrotte. Verso le 21, visto che non arrivava, i compagni si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto al rifugista.



È stato quindi proprio il rifugista ad allertare poco dopo le 21 i Vigili del fuoco che hanno attivato anche Soreu e il Soccorso Alpino: cosi si è avviata la procedura di ricerca a persona che è proseguita per tutta la notte, fino al ritrovamento del giovane intorno all’una.