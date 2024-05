Ruba Fiat Panda dal box, bloccato dal proprietario

Il 1° maggio ha tentato di rubare una Fiat Panda parcheggiata nel garage di un condominio di via Roma a Valbrembo. Ma non è stato lesto a pescare dal mazzo la chiave giusta per aprire il cancello carrale e così è stato bloccato dal proprietario della vettura e da altri condomini . Un tunisino di 28 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è finito in manette e il 2 maggio è comparso davanti al giudice Patrizia Ingrascì che ha convalidato l’arresto e ha scarcerato il nordafricano senza misura, come chiesto dal difensore Paolo Botteon, disponendo inoltre il nullaosta all’espulsione.

Era stato arrestato per furto anche il 14 aprile. Mercoledì alle 14,30 il 28enne s’è intrufolato nel cortile del palazzo e ha raggiunto il box aperto dove c’era la Panda. S’è messo al volante fino al cancello carrale, chiuso. Il tunisino è sceso per cercare di aprirlo con le chiavi trovate nell’abitacolo, ma è stato notato dal proprietario e da altri condomini che lo hanno bloccato e consegnato ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Zogno, intervenuti poco dopo. Con sé aveva una tessera sanitaria e un orologio risultati rubati il giorno precedente: per questo dovrà rispondere anche di ricettazione nel processo per direttissima fissato per il 23 maggio. «Avevo scavalcato per andare a orinare - ha spiegato il nordafricano al giudice -. L’auto non volevo prenderla, non so neppure guidare. Comunque mi sono stancato di stare in Italia, voglio andare in Belgio».