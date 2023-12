Un intervento tempestivo che ha salvato la vita a una ragazza 26enne di Sedrina investita da un’auto e schiacciata contro un muretto. Era il 23 luglio scorso quando Clara Carminati è corsa fuori da casa sua, a pochi metri dal luogo dell’incidente, e ha prestato un primo, importante, soccorso alla ragazza travolta dall’auto mentre rientrava da una passeggiata. Per questa provvidenziale azione, Clara, 41 anni, ha ricevuto nella notte di Natale il Premio Bontà , giunto alla sua 27ª edizione.

A consegnarlo le associazioni Avis e Aido di Sedrina, che hanno premiato Clara con una pergamena e una medaglia d’oro. Clara, già volontaria per la Vab di Brembilla, da una decina di anni è soccorritrice per la Padana Emergenza. In codice rosso la 26enne di Sedrina venne portata all’ospedale Papa Giovanni, dove subì un delicato intervento chirurgico.