San Giovanni Bianco, chiude l’ultimo fruttivendolo: aveva aperto a fine ’800

Era nato a fine Ottocento: difficile stabilire con esattezza l’anno in cui aprì per la prima volta le porte ai clienti. Ma anche solo il fatto che fosse in pieno centro storico, ne fa sicuramente una delle botteghe più antiche di San Giovanni Bianco e della Valle Brembana.

La chiusura di un’epoca

È il negozio di frutta e verdura - oggi «Ortofrutta e fiori Crapì» di Osvaldo Galizzi e Sabrina Vecchietti - presente da oltre un secolo in quella che una volta era piazza Boselli e ora piazza Martiri di Cantiglio. Sabato sarà l’ultimo giorno di apertura, poi lo stop. E per il paese sarà come chiudere un’epoca. Nelle vecchie cartoline del paese, a inizio Novecento, lo si vede aperto accanto alla storica macelleria ora chiusa. L’ortofrutta, un piccolo spazio con esposizione esterna di ceste di verdura e fiori che rendevano la piazza colorata, ha «resistito» per decenni all’assalto dei reparti di frutta e verdura di due supermarket. Unico tradizionale fruttivendolo ormai rimasto in paese, su sei che ce n’erano circa mezzo secolo fa.

Lo scorso febbraio proprio il titolare aveva raddoppiato il negozio, aprendo un punto vendita a San Pellegrino. Poi sono subentrati alcuni problemi di salute.

Si cerca qualcuno che rilevi la gestione

«Purtroppo e a malincuore dobbiamo chiudere - dice Osvaldo, che l’ha in gestione dal 1985 -. Questa è l’ultima settimana, da lunedì chiudiamo. Cerchiamo chi posso rilevare l’attività, comunque ben avviata e con i suoi clienti affezionati: il negozio c’era già da fine Ottocento, è passato in mano a tanti gestori, speriamo di trovare qualcuno. Chi vorrà ricevere da noi ancora frutta e verdura lo potrà fare: consegneremo a domicilio da San Pellegrino. Ma non riusciamo a proseguire con due negozi».