San Pellebrino, parco tecnologico dell’acqua: adesso ci sono tutti i fondi

Fondi tutti disponibili. Il parco tecnologico dell’acqua di San Pellegrino sarà realizzato. Dopo il finanziamento regionale (560 mila euro) sarà la Cassa depositi e prestiti a completare per altri 1,8 milioni di euro la quota necessaria per realizzare il «Magic Waterglow» ovvero il parco che verrà ricavato in località Vetta, da un ex acquedotto . Si tratta di un prestito concesso al Comune di San Pellegrino.