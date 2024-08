San Pellegrino festeggia la sua sesta centenaria

Evidentemente l’acqua di San Pellegrino ha i suoi effetti. Scherzi a parte, mercoledì 28 agosto, la cittadina termale - da oltre un secolo famosa proprio per le proprietà benefiche delle sue acque - ha festeggiato la sua sesta centenaria. Si chiama Maria Carmela Scanzi e abita, insieme alle due figlie, in un alloggio sul viale Papa Giovanni XXIII, in pieno centro. Il sindaco Fausto Galizzi, insieme al presidente della sezione locale di Anteas, l’associazione nazionale tutte le età per la solidarietà, ha fatto visita all’anziana, consegnando una targa e un mazzo di fiori.