Sci: stagione verso la chiusura, boom di presenze a Foppolo. Lizzola +30%

Stagione da incorniciare per Foppolo e Carona unite dopo alcuni anni, con skipass unico: 130mila circa i primi ingressi, numeri che ricordano i tempi migliori del comprensorio. Apertura ancora tutti i giorni fino a domenica, poi riapertura per il gran finale il 5 e 6 aprile.

Stagione discretamente positiva anche per Piazzatorre. «Iniziata bene - dice il gestore, Renato Cristiano - ma andata calando per via delle pioggia». Impianti e piste ora chiusi, riapriranno per sabato e domenica. Nei successivi weekend e ponti festivi apertura di seggiovia e rifugio (no piste), a maggio riaprirà il bike park.