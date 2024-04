Sci, ultime discese di una stagione d’oro. Ancora tanta neve

I comprensori della Valle Brembana rimangono tutti aperti a pieno regime per l’ultimo fine settimana della stagione sciistica, mentre in Valle Seriana e di Scalve c’è chi si è già fermato o chi prova a guardare anche oltre il 7 aprile.

Le precipitazioni delle scorse settimane hanno allungato una stagione partita a rilento. Dopo il maltempo di Pasqua, ora le previsioni per oggi e domani fanno ben sperare i gestori dei comprensori bergamaschi. A Valtorta-Piani di Bobbio gli impianti saranno aperti fino a domani. Anche nei giorni infrasettimanali di questa ultima settimana le presenze sono state buone. «Ci siamo fermati solo lunedì perché il forte vento non ci permetteva di garantire la sicurezza degli impianti - dice l’amministratore Massimo Fossati -. Con queste belle giornate abbiamo avuto ancora tanta gente». Una coda positiva per una stagione altrettanto buona. «Continua il nostro trend di crescita - commenta ancora Fossati -. La stagione è andata molto bene».

Anche a Foppolo impianti aperti oggi e domani. «Apriamo per chiudere in bellezza la stagione - dichiara il direttore della stazione Marco Calvetti -. Abbiamo ancora neve a volontà: sarebbe un peccato non aprire. Ci aspettiamo un buon afflusso. Abbiamo ancora aperte entrambe le seggiovie e tutte le cinque piste».

Conferma l’apertura nel weekend anche il comprensorio di Piazzatorre: «Sicuramente apriremo - dice il gestore Renato Cristiano -. In questi giorni le temperature sono alte, quindi verificheremo se riusciremo a garantire tutte le piste». Chiuso, invece, Oltre il Colle.

Valle di Scalve: Colere

Sono gli ultimi giorni anche per Colere, che chiude la prima stagione dopo il completo rinnovamento degli impianti di risalita.

«Martedì le condizioni della neve non erano ottimali, quindi, avendo ricevuto qualche lamentela, abbiamo deciso di tenere chiuso per qualche giorno - spiegano i gestori di Colere Infinite Mountain -. In questi giorni la neve si è asciugata e ieri siamo riusciti a salire con i gatti a battere, quindi apriremo fino a domenica (domani per chi legge, ndr)».

Per domenica è prevista la festa di chiusura della stagione, con la musica degli Stagadet allo Chalet Plan del Sole e l’apertura della cabinovia sino a sera. Anche dal punto di vista della quantità di neve a dispozione la stagione di Colere è stata senza dubbio eccezionale. «Chiudiamo con ancora tanta neve sulle piste - confermano i gestori -. Negli ultimi giorni non è stata facile da gestire viste le alte temperature».

La chiusura degli impianti consentirà di dare il via alla seconda tranche di lavori programmata per il rilancio di Colere: il restyling dei rifugi Plan del Sole e Cima Bianca, per cui sono stati investiti otto milioni di euro. «Lunedì 15 aprile è prevista l’apertura ufficiale del cantiere», confermano i gestori.

Valle Seriana

Non ha ancora stabilito la data di conclusione della stagione invece Lizzola. «Apriamo questo fine settimana - conferma Omar Semperboni, della cooperativa Nuova Lizzola -. Da sabato (oggi, ndr) sarà aperta anche la pista del Sole, in Val Sedornia. Proviamo ad andare avanti finché abbiamo neve. Valuteremo nei prossimi giorni se sarà fattibile continuare».