Scivola sul sentiero, ferita: escursionista soccorsa sopra Mezzoldo

Intervento nel pomeriggio di lunedì 2 gennaio sopra Mezzoldo per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, il 118 e i vigili del fuoco. Una donna di 56 anni si è infortunata mentre stava percorrendo il sentiero Cai n. 111 con alcuni amici. Secondo la ricostruzione, erano partiti in mattinata, diretti verso il rifugio Balicco. Mentre stavano rientrando, in fase di discesa, l’escursionista è scivolata e ha riportato la sospetta distorsione di una caviglia. Non riusciva a proseguire e quindi hanno deciso di chiedere aiuto.