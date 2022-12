Scuole troppo fredde, scoppia il caso. La Provincia: impianti vetusti e da rifare

In classe con maglioni pesanti, guanti e, in alcuni casi, anche con coperte in cui avvolgersi. Hanno patito un bel po’ di freddo gli studenti bergamaschi che, dal momento in cui sono stati accesi gli impianti di riscaldamento delle scuole, si sono trovati a fare i conti con temperature decisamente troppo basse. E in queste settimane sono «fioccate» le segnalazioni di studenti, famiglie e insegnanti ai presidi e anche alla Provincia a cui compete la gestione . «Purtroppo gli impianti delle nostre scuole sono troppo vetusti. Stiamo facendo tutto il possibile» spiega Umberto Valois, consigliere delegato alla gestione del patrimonio edilizio e scolastico di Via Tasso.