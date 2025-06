Sedicenne ubriaco si rifugia su una roccia in mezzo al fiume Brembo: in salvo

La fuga verso il fiume

Bloccato sulla roccia

Una volta lì, però, il ragazzo si è reso conto di non riuscire a tornare a riva in sicurezza . L’equilibrio precario e l’effetto dell’alcol rendevano rischioso ogni movimento.

L’intervento dei carabinieri

Controlli e sanzioni

Il giovane è stato poi preso in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Per entrambi i minori sono scattate le sanzioni amministrative per ubriachezza molesta.