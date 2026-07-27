Sedrina, dalla Regione 790 mila euro per mettere in sicurezza la frana

Regione Lombardia ha stanziato 790 mila euro per gli interventi urgenti di consolidamento della frana di via Campagnola, a Sedrina . Il finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Il dissesto si era innescato dopo gli eventi alluvionali del 6 e 7 luglio 2025 , in prossimità di un edificio residenziale composto da dodici appartamenti, per poi aggravarsi in seguito alle intense precipitazioni del settembre successivo. L’avanzamento del fronte franoso aveva portato il Comune a disporre il trasferimento di venti residenti .

Frana di Sedrina, a rischio case e viabilità

Lo smottamento ha coinvolto anche un tratto della strada comunale. Un’ulteriore evoluzione del fenomeno potrebbe interessare gli edifici situati sia a monte sia a valle del versante, in una zona densamente edificata e servita da una viabilità limitata.

«La tutela della pubblica incolumità viene prima di tutto – ha dichiarato Comazzi –. Con questo finanziamento consentiamo al Comune di realizzare opere fondamentali per stabilizzare il versante, proteggere le abitazioni e ripristinare in sicurezza la viabilità».

Sedrina frana e case sfollate

Gli interventi in via Campagnola

Il progetto prevede opere di consolidamento e stabilizzazione del versante, la messa in sicurezza della strada comunale e interventi per migliorare il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di nuovi smottamenti.