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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 27 Luglio 2026

Sedrina, dalla Regione 790 mila euro per mettere in sicurezza la frana

LO STANZIAMENTO. La Regione finanzia il consolidamento del versante di via Campagnola. Il dissesto aveva costretto venti residenti a lasciare le proprie case.

Lettura meno di un minuto.
Sedrina, dalla Regione 790 mila euro per mettere in sicurezza la frana
La frana che ha colpito Sedrina il 6 e 7 luglio del 2025 e per cui la Regione Lombardia ha stanziato 790mila euro

Sedrina

Regione Lombardia ha stanziato 790 mila euro per gli interventi urgenti di consolidamento della frana di via Campagnola, a Sedrina . Il finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Il dissesto si era innescato dopo gli eventi alluvionali del 6 e 7 luglio 2025 , in prossimità di un edificio residenziale composto da dodici appartamenti, per poi aggravarsi in seguito alle intense precipitazioni del settembre successivo. L’avanzamento del fronte franoso aveva portato il Comune a disporre il trasferimento di venti residenti .

Frana di Sedrina, a rischio case e viabilità

Lo smottamento ha coinvolto anche un tratto della strada comunale. Un’ulteriore evoluzione del fenomeno potrebbe interessare gli edifici situati sia a monte sia a valle del versante, in una zona densamente edificata e servita da una viabilità limitata.

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«La tutela della pubblica incolumità viene prima di tutto – ha dichiarato Comazzi –. Con questo finanziamento consentiamo al Comune di realizzare opere fondamentali per stabilizzare il versante, proteggere le abitazioni e ripristinare in sicurezza la viabilità».

Sedrina, dalla Regione 790 mila euro per mettere in sicurezza la frana
Sedrina frana e case sfollate

Gli interventi in via Campagnola

Il progetto prevede opere di consolidamento e stabilizzazione del versante, la messa in sicurezza della strada comunale e interventi per migliorare il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di nuovi smottamenti.

I lavori potranno iniziare dopo la conclusione e il collaudo delle opere preliminari già in corso, necessarie per garantire la sicurezza delle maestranze impegnate nella parte sottostante del versante.

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