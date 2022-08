Sedrina: omaggio al giovane maresciallo Salvi, morto in un’operazione antimafia. Il videomessaggio di Gianni Morandi

Era il 12 luglio 2007 quando Filippo Salvi, nome in codice «Ram», maresciallo ordinario della sezione anticrimine di Palermo, perse la vita in un’operazione contro la mafia a Bagheria . In suo onore, è stata intitolata la piazza nella frazione di Botta di Sedrina, dove Filippo era originario. Dopo la Messa nei giorni scorsi il corteo si è spostato dinanzi alla piazza per lo scoprimento della targa. «È una giornata importante per la nostra comunità in ricordo di un fratello e di un collaboratore che ha dato la vita per la giustizia», ha ricordato, il sindaco di Sedrina Stefano Micheli.