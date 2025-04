Sei escursionisti in difficoltà nella zona della cima di Menna: interviene l’elisoccorso

Intervento della VI delegazione orobica del soccorso alpino nel pomeriggio di sabato 12 aprile. I tecnici sono intervenuti per soccorrere sei persone in difficoltà nei pressi della cima di Menna, a circa 2200 metri di quota: non erano in grado di proseguire, le condizioni meteo stavano peggiorando e si trovavano in un luogo molto esposto.