Sempre più banchi vuoti. In cinque anni mille alunni in meno in prima elementare

I banchi restano liberi, le classi si svuotano . La «desertificazione demografica» guadagna metri anche a scuola, inevitabilmente. Se finora i riflessi sono parsi ancora contenuti, è soprattutto nei prossimi anni che si vedranno effetti più ampi . La curva all’ingiù è comunque inesorabile, partendo dal primo gradino scolastico: per il 2023/2024 i dati delle scuole primarie – la fotografia elaborata dall’Ufficio scolastico regionale si concentra sulle scuole statali – indicano 7.782 iscrizioni in ingresso (cioè le «nuove» prime), in costante flessione. Si contavano 8.184 iscritti per l’anno scolastico 2022/23 (quello iniziato lo scorso settembre), 8.338 per il 2021/22, 8.730 per il 2020/21, 8.812 per il 2019/20: nel giro di cinque anni scolastici, le «nuove» prime hanno perso mille alunni, di cui 402 solo per l’anno che comincerà a settembre. Alle porte rischia di esserci una discesa più marcata, conseguenza del calo della natalità diventato sempre più evidente nell’ultimo periodo. A conferma, basta mettere in parallelo anche i numeri dell’Istat: al 1° gennaio 2012 in Bergamasca si contavano 11.736 bambini che avevano 5 anni (e che nel corso dell’anno avrebbero compiuto i 6, dunque tendenzialmente cominciando le elementari), mentre nel 2022 i bambini di quell’età sono scesi a 9.594 (2.142 in meno). Le proiezioni sono ancora più negative.