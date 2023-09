Soccorsi due alpinisti bloccati al Pizzo del Diavolo di Tenda

Allertamento nel primo pomeriggio di mercoledì 6 settembre per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati allertati 12,30 per due ragazzi incrodati, illesi, sulla via Baroni, al Pizzo del Diavolo di Tenda. Le squadre del Cnsas, con otto tecnici impegnati, sono andate in piazzola a Branzi, per eventuale imbarco e supporto all’elicottero dei Vigili del fuoco. I due ragazzi sono stati recuperati dal mezzo e portati in piazzola al rifugio Calvi, infine sono tornati a Carona in modo autonomo. L’intervento è terminato nel primo pomeriggio con il rientro delle squadre.