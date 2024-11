Strade ancora senza la neve, ma i valichi sono già chiusi

È chiuso da lunedì 4 novembre il passo San Marco che, a 1.992 metri di quota, collega la Val Brembana con la Valtellina, la provincia di Bergamo con Sondrio. L’ordinanza è dell’Anas, competente per la strada dal maggio 2021, che sul versante della Valtellina, in località Alpe Lago del Comune di Albaredo per San Marco, a circa 1.500 metri di quota, deve provvedere alla posa di reti paramassi.

Ufficialmente, quindi, strada chiusa per un cantiere. Di fatto, come confermano dal Comune di Albaredo, si tratta della chiusura in vista della chiusura invernale.

Si chiude nonostante le temperature

Chi pensava, quindi, che le temperature relativamente miti di questi giorni avrebbero consentito di prolungare l’apertura del valico, si è dovuto ricredere. «Anas ha chiuso la strada che sale al valico per consentire lavori di messa in sicurezza – spiega la vicesindaco di Albaredo per San Marco, Antonella Furlini –, ma di fatto non riaprirà più fino alla prossima primavera, per motivi di sicurezza. Vero, le temperature non sono così basse ma potrebbero abbassarsi velocemente e la strada ghiacciare. Per tale motivo Anas, in genere, a fine ottobre o inizio novembre, come successo negli ultimi anni, chiude il passo».

Passo San Marco, raggiungibili i rifugi

Sbarra abbassata, quindi, da lunedì 5 novembre, all’altezza del rifugio San Marco 2000. Stop ad auto e motociclisti che, tradizionalmente, percorrono questa strada anche per andare verso la Svizzera. Un percorso turistico ma utilizzato anche per lavoro da qualcuno. Valico e strada che da due anni fanno parte anche del programma di «Enjoy Stelvio Valtellina», la chiusura al traffico dei principali passi che per una giornata sono dedicati alle sole biciclette. Con la chiusura del passo San Marco restano comunque raggiungibili il rifugio Madonna delle Nevi, in territorio di Mezzoldo, così come la Cantoniera di San Marco e il rifugio San Marco 2000, proprio all’altezza della sbarra.

Il passo del Vivione

Chiuso da lunedì 5 novembre anche il tratto da Fondi alla Baracca Rossa, sulla strada per il passo del Vivione che, a quota 1.828 metri, mette in collegamento la Val di Scalve con la Val Camonica. Era invece già chiuso da una ventina di giorni il tratto dalla Baracca Rossa al valico. «Anas toglie in questo tratto i guard rail per evitare che le valanghe invernali li rovinino – spiega il sindaco di Schilpario, Claudio Agoni –. Venendo meno la sicurezza, chiude quindi la strada fino al passo».