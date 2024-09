Sul tetto per lavoro a Zogno, muratore di 49 anni precipita e muore

Un volo di cinque metri dal tetto di una casa che stava visionando per un lavoro. Così è morto venerdì scorso, poco prima di mezzogiorno, Luigi Persico, 49 anni, di Somendenna di Zogno. Artigiano edile in proprio, era conosciutissimo nella frazione, dove era anche consigliere del gruppo alpini e volontario dell’associazione Oasi. «Era benvoluto da tutti - lo ricorda la sorella Mery - di poche parole ma sempre disponibile. Era veramente un cuore grande mio fratello. Sono state tantissime le persone che sono venute in queste ore a farci visita ricordando mio fratello».

L’incidente sul lavoro

Luigi Persico

(Foto di Val Brembana Web) L’incidente in una casa di via Casa Berlendis, nella parte storica della frazione zognese. Gigi, come era chiamato dagli amici, era stato chiamato da un residente per la sistemazione di un tetto. Quella mattina era arrivato con il camioncino da lavoro vicino alla casa. Quindi era salito sul tetto, per visionare le tegole. Ad attenderlo, in un bar vicino, un amico, Pietro Pernici, che abita poco distante dalla sua famiglia. «Avevo visto il suo camioncino, così mi sono fermato, dicendogli che avremmo preso un aperitivo insieme - ricorda Pernici -. Finalmente avrei potuto offrirgli qualcosa. Lui era sempre generoso. Mi ha detto che doveva vedere quel tetto, forse c’erano dei sottocoppi da sostituire e poi avrebbe fatto il lavoro. Invece poco dopo ho sentito l’elicottero arrivare».

Forse un malore

Persico era sul tetto mentre l’inquilino della casa - da quanto è stato possibile sapere - si sarebbe affacciato al lucernario. Proprio in quel momento l’artigiano sarebbe caduto - probabilmente per un malore - rotolando poi verso la grondaia e quindi nel vuoto.

I soccorsi

Dopo un volo di cinque metri è finito in parte sul marciapiede e in parte sul passaggio in cemento, all’interno di una stretta via. Le urla dell’inquilino hanno richiamato due residenti che abitano di fronte. Sono stati loro a portare i primi soccorsi all’uomo. Sul posto anche un elicottero, atterrato in un prato vicino e l’ambulanza, ma per Persico non c’è stato nulla da fare.

Muratore esperto, era conosciuto soprattutto per i suoi lavori artistici in pietra. Grande tifoso dell’Atalanta, sulla bara, nella casa dove abitava con i genitori e il fratello Gabriele, una maglietta della Dea col nome di Gigi, regalatagli dagli amici Per le verifiche del caso sono poi arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Zogno e l’Ats di Bergamo. Profondo il cordoglio nella piccola comunità di Somendenna. Muratore esperto, era conosciuto soprattutto per i suoi lavori artistici in pietra. Grande tifoso dell’Atalanta, sulla bara, nella casa dove abitava con i genitori e il fratello Gabriele, una maglietta della Dea col nome di Gigi, regalatagli dagli amici.