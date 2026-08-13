Taleggio, bambino di 9 anni investito da un ciclista: trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»

Grave incidente nella mattinata di giovedì 13 agosto a Olda di Taleggio, dove un bambino di 9 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un ciclista di 45 anni. Il piccolo stava andando a Messa quando, all’altezza della chiesa parrocchiale, si è scontrato con il ciclista che arrivava in velocità da Sottochiesa. Sul posto l’automedica di San Giovanni Bianco, l’ambulanza della Padana emergenza di Zogno e elisoccorso di Bergamo. Il 45enne è stato portato all’ospedale di San Giovanni Bianco, il bambino in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni di Bergamo».