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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 13 Agosto 2026

Taleggio, bambino di 9 anni investito da un ciclista: trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»

LO SCONTRO. Incidente giovedì mattina a Olda di Taleggio, nei pressi della chiesa parrocchiale. Il bambino, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un ciclista di 45 anni proveniente da Sottochiesa.

Lettura meno di un minuto.
Silvia Salvi
Silvia Salvi Collaboratore
Taleggio, bambino di 9 anni investito da un ciclista: trasportato in elicottero al «Papa Giovanni»
Il punto dello scontro a Olda di Taleggio tra un ciclista di 45 anni e un bimbo di 9 anni

Grave incidente nella mattinata di giovedì 13 agosto a Olda di Taleggio, dove un bambino di 9 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un ciclista di 45 anni. Il piccolo stava andando a Messa quando, all’altezza della chiesa parrocchiale, si è scontrato con il ciclista che arrivava in velocità da Sottochiesa. Sul posto l’automedica di San Giovanni Bianco, l’ambulanza della Padana emergenza di Zogno e elisoccorso di Bergamo. Il 45enne è stato portato all’ospedale di San Giovanni Bianco, il bambino in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni di Bergamo».

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