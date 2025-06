Taleggio, cade piccolo elicottero: in salvo i due passeggeri

Disavventura, per fortuna a lieto fine, per i due occupanti del mezzo precipitato venerdì sera 13 giugno poco prima delle 20 in località Fraggio. Pilota e passeggero sono riusciti ad abbandonare il velivolo, un piccolo elcottero, pressoché incolumi e a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuto l’equipaggio dell’elisoccorso di Sondrio, che li ha recuperati e trasportati all’ospedale di Sondrio. Nessuno dei due ha fortunatamente riportato lesioni. I sanitari hanno comunque optato per un ricovero al pronto soccorso per accertamenti.