Taleggio, il recinto non ferma la strage di pecore. «Quattro sbranate e una ferita al collo»

È stato un amico che passava da lì ad accorgersi che una delle sue pecore stava sanguinando e che qualcosa non andava. Al suo arrivo al recinto, posizionato proprio a salvaguardia degli ovini, oltre che dei castagni e dei noccioli del suo terreno, Luciano Bellaviti, 79enne di Pizzino di Taleggio, si è trovato di fronte uno spettacolo drammatico: durante la notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre quattro delle sue sei pecore sono state sbranate. E il pensiero è andato subito a uno dei branchi di lupi che si aggirano sulle Orobie.

«Dovevano partorire a giorni»

«Mi hanno sbranato tre pecore gravide, che avrebbero dovuto partorire a giorni, e un piccolino di qualche mese – racconta il pastore che, dopo quarant’anni al lavoro come operaio nel milanese, con la pensione ha deciso di fare rientro al paese natale, acquistare un terreno e dedicarsi all’agricoltura –. Attorno all’impianto di castagni e noccioli io e mio figlio abbiamo posizionato una recinzione alta un metro e mezzo. Ma non ha fermato il predatore o, se erano più di uno, il branco».

«Scena assurda»

Dei due ovini rimasti, uno era ferito: «Sul collo aveva i segni dei morsi», rivela il 79enne, che vive «lungo la strada che sale verso i monti», a circa 150 metri dal terreno cintato. «Io durante la notte, però, non mi sono accorto di niente. Sta di fatto che anche il puledro di un vicino è scappato, forse spaventato. Ho saputo anche che, una decina di giorni fa, a Sottochiesa qualcuno avrebbe avvistato un lupo. Non so se sia vero, ma la scena che mi sono trovato davanti stamattina (sabato 20 dicembre per chi legge, ndr) era assurda».