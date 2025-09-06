Cronaca / Valle Brembana
Sabato 06 Settembre 2025
Taleggio, malore per un 43enne. Interviene l’elisoccorso
IN CODICE ROSSO. L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Taleggio
Paura nel primo pomeriggio di sabato 6 settembre a Olda, frazione di Taleggio, dove un uomo di 43 anni è stato colto da un malore improvviso in una zona impervia.
A Olda di Taleggio
L’allarme è scattato poco dopo le 13,30, sul posto sono intervenuti soccorso alpino, automedica e ambulanza, prima dell’arrivo dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni restano gravi.
