Taleggio, non ancora identificato il corpo senza vita trovato sul ciglio della strada

A dare l’allarme intorno alle 8.30 di lunedì 5 gennaio un passante che ha notato il corpo sotto alcune coperte, al margine della carreggiata. Subito sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, con un’auto medica e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Non ancora identificato il cadavere

L’uomo non sarebbe ancora stato identificato nè si conoscono le cause del decesso: ancora non si hanno informazioni se l’uomo abbia delle ferite o sia morto per un malore improvviso. Da capire e ricostruire le ultime ore dell’uomo, per capire se il 40enne abbia passato la notte all’addiaccio o abbia raggiunto la strada poco prima di morire. Sulla tragica vicenda indagano i carabinieri di San Giovanni, Compagnia di Zogno: per il momento non si esclude alcune possibilità.