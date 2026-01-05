Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 05 Gennaio 2026

Taleggio, non ancora identificato il corpo senza vita trovato sul ciglio della strada

LA TRAGEDIA. Un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita sul ciglio della strada in località Ponte del Becco, lungo la provinciale tra San Giovanni Bianco e Taleggio. L’allarme è stato lanciato alle 8.30 di lunedì 5 gennaio da un passante; sul posto sono intervenuti soccorsi e carabinieri.

Redazione Web
Redazione Web
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

Carabinieri e soccorritori nella zona del ritrovamento
Carabinieri e soccorritori nella zona del ritrovamento

Taleggio

Un uomo intorno ai 40 anni è stato trovato senza vita sul ciglio della strada in località Ponte del Becco, lungo la provinciale che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, nel territorio comunale di Taleggio.

A dare l’allarme intorno alle 8.30 di lunedì 5 gennaio un passante che ha notato il corpo sotto alcune coperte, al margine della carreggiata. Subito sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, con un’auto medica e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Non ancora identificato il cadavere

L’uomo non sarebbe ancora stato identificato nè si conoscono le cause del decesso: ancora non si hanno informazioni se l’uomo abbia delle ferite o sia morto per un malore improvviso. Da capire e ricostruire le ultime ore dell’uomo, per capire se il 40enne abbia passato la notte all’addiaccio o abbia raggiunto la strada poco prima di morire. Sulla tragica vicenda indagano i carabinieri di San Giovanni, Compagnia di Zogno: per il momento non si esclude alcune possibilità.

Vigili de fuoco in azione

Intorno alle 11.30 sono sopraggiunti sul luogo della tragedia i vigili del fuoco: nei pressi della strada c’è un dirupo con un torrente: i pompieri si caleranno per controllare la zona al fine di escludere la presenza di altre persone così come si cercheranno eventuali prove utili per ricostruire le ultime ore dell’uomo, trovato senza documenti.
Sul corpo sarà effettuata l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Taleggio
San Giovanni Bianco
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Gente, Persone
Morte
Salute
Malattia
Giovanni Ghisalberti
Carabinieri