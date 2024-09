Temporale in Val Brembana, allagamenti e alberi caduti. Mamma chiede aiuto a Mapello - Foto

Nuovo temporale sulla Bergamasca: nella serata di mercoledì 4 settembre un forte acquazzone ha creato problemi in Val Brembana. Alberi caduti e allagamenti sono stati segnalati in particolare in Val Brembana, con disagi tra San Pellegrino e Zogno, sulla strada statale.

In azione i vigili del fuoco di Zogno, nello specifico per alberi caduti sulle strade: rami e alberi interi che hanno bloccato la viabiità. I vigili del fuoco sono intervenuti anche ad Algua, nella frazione di Frerola e Rosolo. Si segnalano anche strade allagate.

Mamma e bimba soccorse a Mapello

Un altro intervento è avvenuto a Mapello: in via Europa una mamma, in auto con la sua bimba, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco perché un albero è caduto vicino alla sua vettura. Madre e figlia sono state in grado di uscire dalla macchina in autonomia e fortunatamente non sono rimaste ferite. L’albero sarebbe caduto a causa della pioggia e del vento, vicino alla macchina, bloccando il traffico e rendendo la viabilità poco sicura