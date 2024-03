Tenta un furto su un’auto col disturbatore di frequenze, arrestato

Un quarantenne monzese, residente a Giussano , è stato arrestato domenica per tentato furto aggravato in piazza a Branzi dai carabinieri della locale stazione.

Come viene usato il disturbatore di frequenze

I proprietari delle auto pensano che col telecomando scatti la chiusura automatica delle portiere, invece il disturbatore di frequenze usato dai malviventi fa sì che i «segnali» non giungano alla centralina elettronica della vettura, e in questo modo le portiere rimangono aperte. L’uomo, che ha numerosi precedenti e ha processi aperti per furto e truffa, lunedì i tribunale, davanti al giudice Andrea Guadagnino per l’udienza di convalida, ha ammesso l’addebito: «Ho difficoltà a trovare lavoro e devo mantenere 4 figli invalidi».