Turismo, estate boom. E la Valle Brembana raddoppia gli abitanti

La conferma non poteva che arrivare dalle code chilometriche anche nei giorni feriali e dai parcheggi esauriti. Ma anche dalle affollatissime tombolate dei paesi, dalle spiagge fluviali piene di bagnanti e dalle code infinite alle casse dei supermercati: per la Valle Brembana (comprese le sue laterali, Val Serina e Val Taleggio) l’estate turistica 2026, sarà da incorniciare. Quanto meno fino ai giorni antecedenti all’alluvione del 20 e 21 agosto. Poi, evidentemente, anche perché ormai la stagione andava a concludersi, si è avvertito il calo.

«Boom che non si vedeva da anni»

«Un boom che a luglio ed agosto che non si vedeva da anni», confermano da gran parte delle Pro loco. Grazie soprattutto al gran caldo delle città e quindi alla ricerca di fresco. Seconde case tutte aperte, strutture ricettive, rifugi compresi, pieni, eventi e spiagge sul Brembo affollate, sentieri di montagna percorsi da migliaia di persone, a piedi e in e-bike. E proprio Visit Brembo, il consorzio degli operatori turistici, conferma: «La popolazione della valle è praticamente raddoppiata - dice la direttrice, Elena Riceputi -. Possiamo stimare almeno 100mila persone, da poco meno di 40mila residenti». Ma a fare da traino sono soprattutto le «capitali» del turismo brembano: Serina, con una stima di 20mila presenze, Piazzatorre con 15mila, Oltre il Colle con diecimila, e poi Carona con 4.500, Branzi con 4.200, quindi le migliaia di Foppolo e Roncobello. E San Pellegrino che resta la capitale del «mordi e fuggi», della gita di giornata. Anche per QC Terme che ha fatto registrare ad agosto (in bassa stagione) una media quotidiana di 600 ospiti.

Il pienone al concerto della Vascombriccola a S. Pellegrino il 13 agosto

«Seconde case tutte aperte»

«Le nostre 3.500 seconde case - dice Patrizia Palazzi, presidente della Pro loco di Oltre il Colle - in questo agosto erano praticamente tutte aperte. A luglio c’era il boom nei fine settimana ma agosto è stato veramente un pienone come non si vedeva da anni. Alla tombolata del 16 avevamo esaurito i posti». Ventimila le presenza stimate a Serina, con seconde case aperte e alberghi al completo nei giorni di punta. Con il sindaco Michele Villarboito che, nei giorni scorsi, ha replicato anche ad alcune critiche su eventi che terminavano a tarda ora. «La nostra scelta - ha scritto - è quella di un paese vivo. Non possiamo lamentarci che Serina sia un paese senza iniziative e che i giovani se ne vadano. E allo stesso tempo, opporci a ogni occasione di aggregazione. Questi eventi attirano i concittadini della valle e i turisti, valorizzano le attività del territorio e offrono momenti di incontro».

Alla tombolata di Oltre il Colle

«Soggiorni più lunghi»

Affollati i paesi dell’alta Val Brembana. «Tantissimi hanno sfruttato le seconde case - dice Corrado Capelli, presidente della Pro loco di Carona -. I soggiorni sono stati più lunghi del solito. La famiglia restava e chi lavorava magari faceva il pendolare giornaliero. O lavorava in smart working restando al fresco. E le presenze sono state costanti a luglio e ad agosto».

Così anche a Branzi, come sottolinea la presidente della Pro loco, Claudia Curti: «Le cinque nostre strutture ricettive e le seconde case, circa 1.300, erano praticamente piene. Sicuramente un’estate, quanto a presenze, da incorniciare». Ed è il leitmotiv anche a Roncobello, dove la Pro loco è guidata proprio da un villeggiante storico, Andrea Benetti, 35enne di Vimercate: «Era praticamente impossibile spesso trovare parcheggio - dice - in occasione degli eventi: solo al tour gastronomico abbiamo avuto 520 iscritti».