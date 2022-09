Un lago per far la neve sulle piste Torcola Vaga

Al via, nei giorni scorsi, a Piazzatorre, i lavori per il potenziamento e l’ampliamento del sistema d’innevamento artificiale nel comprensorio sciistico di Torcola Vaga . Opera importante, voluta fortemente dall’amministrazione comunale per garantire la stagione sciistica anche in caso di scarsità di neve naturale, ha un costo di un milione di euro, 400mila dei quali sostenuti da fondi regionali derivanti dal Bando H48, mezzo milione da fondi comunali e 100mila euro da finanziamento del Bim.