Valle Brembana, sarà boom a Capodanno. Foppolo, riapre il Valgussera- Video

Secondo i dati raccolti da VisitBrembo, il vero picco di presenze è atteso per la prossima settimana. «Le strutture ricettive hanno registrato buoni numeri durante queste prime giornate, ma il vero sold out è previsto dal 27 dicembre al 6 gennaio», ha dichiarato Elena Riceputi. «C’è grande soddisfazione tra gli albergatori, che si stanno preparando per l’atteso ‘boom’ di Capodanno. Molte strutture sono già completamente prenotate».