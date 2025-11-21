Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 21 Novembre 2025

Valle Serina, autobus di traverso. Studenti a piedi, strada bloccata - Foto

Un autobus a causa della neve si è bloccato sulla provinciale della Valle Serina nella mattina di venerdì 21 novembre: 20 cm di neve bloccano la strada a Rosolo di Serina. Numerose auto in panne, il sindaco: «Le gomme anti neve non bastano, servono almeno le catene».

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti
Studenti scesi dal pullman
Studenti scesi dal pullman

Val Serina

Un autobus della linea Arriva con a bordo diversi studenti si è messo di traverso questa mattina, in località Rosolo di Serina, sulla strada provinciale della Valle Serina.

Il pullman fermo di traverso a Rosolo di Serina
Il pullman fermo di traverso a Rosolo di Serina
Vigili del fuoco in azione
Vigili del fuoco in azione

Una ventina i centimetri di neve scesi sulla provinciale che stanno rendendo la viabilità molto difficoltosa nella mattinata di venerdì 21 novembre. Al momento la strada è bloccata e si passa da Bagnella e Costa Serina come alternativa, ma solo con catene. Sul posto i vigili del fuoco di Zogno.

La segnalazione del sindaco di Serina Michele Villarboito: «Anche le alternative alla provinciale 27 sono difficilmente praticabili. Occorre massima attenzione ci sono diverse auto di traverso. E’ come andare sopra il sapone». L’appello: «Le gomme anti neve non bastano, servono almeno le catene».

Gli studenti, una quarantina, sono tornati a casa a piedi con grande sconcerto delle famiglie. Il bus è vicino a una scarpata: complesso il lavoro dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serina
Costa Serina
Zogno
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Disastri meteorologici
Ambiente
inquinamento
Giovanni Ghisalberti
Arriva