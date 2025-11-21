Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 21 Novembre 2025
Valle Serina, autobus di traverso. Studenti a piedi, strada bloccata - Foto
Un autobus a causa della neve si è bloccato sulla provinciale della Valle Serina nella mattina di venerdì 21 novembre: 20 cm di neve bloccano la strada a Rosolo di Serina. Numerose auto in panne, il sindaco: «Le gomme anti neve non bastano, servono almeno le catene».
Un autobus della linea Arriva con a bordo diversi studenti si è messo di traverso questa mattina, in località Rosolo di Serina, sulla strada provinciale della Valle Serina.
Una ventina i centimetri di neve scesi sulla provinciale che stanno rendendo la viabilità molto difficoltosa nella mattinata di venerdì 21 novembre. Al momento la strada è bloccata e si passa da Bagnella e Costa Serina come alternativa, ma solo con catene. Sul posto i vigili del fuoco di Zogno.
La segnalazione del sindaco di Serina Michele Villarboito: «Anche le alternative alla provinciale 27 sono difficilmente praticabili. Occorre massima attenzione ci sono diverse auto di traverso. E’ come andare sopra il sapone». L’appello: «Le gomme anti neve non bastano, servono almeno le catene».
Gli studenti, una quarantina, sono tornati a casa a piedi con grande sconcerto delle famiglie. Il bus è vicino a una scarpata: complesso il lavoro dei vigili del fuoco.
