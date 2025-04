Zogno in lutto per Vitali: funerali sabato a Somendenna

La comunità di Zogno si è stretta con commozione attorno alla famiglia di Stefano Vitali, originario della frazione di Somendenna, tragicamente scomparso a 59 anni mercoledì 23 aprile in un incidente sul lavoro. Vitali, imprenditore edile molto conosciuto in valle, stava lavorando alla costruzione della propria abitazione in località Spino al Brembo, un sogno che stava realizzando con le sue mani nei ritagli di tempo. Durante le operazioni in cantiere, è rimasto schiacciato da due pesanti casseri in metallo e legno, per un peso complessivo superiore ai 150 chilogrammi. Per lui non c’è stato nulla da fare. Persona riservata, Stefano Vitali era apprezzato da chi lo conosceva per la sua dedizione, l’umiltà e la grande forza di volontà.