Zogno, perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferito 48enne

Stava procedendo a bordo di un’auto da Sedrina verso il centro di Zogno , percorrendo via Locatelli , quando all’altezza della nuova chiesa del Carmine ha invaso la corsia opposta e poi si è ribaltato.

L’uomo a bordo, un 48enne, ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno ed è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Zogno per estrarlo. I soccorritori arrivati con un’ambulanza lo hanno poi visitato e portato in ospedale in codice verde.